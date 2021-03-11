أنقرة (زمان التركية)ــ قدمت دولة البحرين مذكرة احتجاج إلى قطر بشأن مزاعم “تعرض معتقلين معارضين للتعذيب في برنامج بث على قناة الجزيرة الفضائية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية، أن مذكرة الاحتجاج المرسلة إلى وزارة الخارجية القطرية، أشارت إلى أن برنامج “خارج النص” المذاع على قناة الجزيرة في 7 مارس تضمن معلومات وادعاءات كاذبة.

وفي البيان، الذي ذكر أن هذه المزاعم صدرت عن “مستفزون مأجورون” تم اتهام المشتكين بأنهم تلقوا أوامر من قوى أجنبية معادية للبحرين ودول خليجية أخرى”. وقال البيان إن ما جاء في البرنامج يتعارض مع الاتفاق الذي عقد في مدينة العلا خلال قمة مجلس التعاون الخليجي.

وانتهت قمة العلا التي انعقدت مطلع العام الحالي القطيعة الخليجية والحصار المفروض على قطر منذ عام عام 2017.

كما أعرب البيان عن الانزعاج من توقيف الصيادين البحرينيين وإساءة معاملتهم من قبل خفر السواحل القطري.

وأكد البيان أن مواقف قطر وتصرفاتها تجاه البحرين مرفوضة، و أن ذلك يتعارض مع مبادئ حسن الجوار والمبادئ والالتزامات التي تطبقها جميع الدول التي صادقت على إعلان قمة مجلس التعاون الخليجي.

نوقش في برنامج قناة الجزيرة كتاب حول مزاعم تعذيب المعتقلين المعارضين في سجن جو البحرين عام 2015.