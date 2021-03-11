أنقرة (زمان التركية)– من المقرر أن تهبط 6 مقاتلات تابعة لسلاح الجو السعودي من طراز أف 15 الأسبوع القادم في قاعدة سودا اليونانية بجزيرة كريت.

وستنطلق المقاتلات السعودية من هذه القاعدة الجوية لمدة 10 -12 يوميا، حيث ستجري مناورات تدريبية مع مقاتلات الاف 16 وميراج التابعة لسلاح الجو اليوناني.

وذكرت صحيفة حريت التركية أن طائرات الشحن التابعة للقوات الجوية السعودية قامت بنقل المعدات اللازمة والطواقم إلى قاعدة سودا بجزيرة كريت.

جدير بالذكر أن المقاتلات التابعة للقوات الجوية الإماراتية شاركت في مناورات استمرت لمدة أسبوعين في قاعدة سودا نهاية أغسطس الماضي وذلك في الوقت الذي كانت فيه التوترات على شدها بين تركيا واليونان بسبب سفينة التنقيب التركية “اوروتش ريس” في شرق البحر المتوسط.

نقل منظومة الدفاع الصاروخي باتريوت

في هذه الأثناء رحبت اليونان بالطلب الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية قبل فترة لحماية منشآت النفط ضد الهجمات الإرهابية، حيث قررت أثينا إرسال إحدى بطاريات منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية باتريوت إلى السعودية.

وستتولى الرياض سداد رواتب الجنود اليونانيين البالغ عددهم نحو مئة جندي الذين سيتوجهون إلى السعودية بجانب تكاليف نقل وتركيب صواريخ الباتريوت.

هذا وتمتلك اليونان ست منظومات دفاع صاروخي من طراز باتريوت قامت بشرائها من الولايات المتحدة.