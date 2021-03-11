إسطنبول – (زمان التركية) زعمت مصادر مطلعة أن هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) تبحث إلغاء مجلسين استشاريين تم إنشاؤهما الشهر الماضي للمساعدة في تعزيز الشفافية والمساءلة.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع بلومبرج إتش تي بوم الأربعاء، وذلك نقلاً عن ثلاثة مصادر لم يحددها.

ونقل الموقع عن مصدر قوله إن هيئة الإحصاء التركية قد تدرس إعادة تنشيط اللجان التي تضم خبراء اقتصاديين وأكاديميين وممثلين عن منظمات غير حكومية في عام 2022.

قرار العودة عن المجالس الاستشارية المذكورة يأتي بعد تعيين الرئيس رجب أردوغان الأسبوع الماضي سعيد أردال دينجر، أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة في إسطنبول، لرئاسة معهد الإحصاء التركي، خلفا للرئيس السابق أحمد كورشاد دوسدوغرو، الذي تم تعيينه قبل أقل من شهر.

هيئة الإحصاء التركية تواجه مشكلة في المصداقية، حيث تشكك المعارضة في بياناتها، خاصة فيما يتعلق بالتضخم والبطالة والنمو، بالإضافة إلى الاستبدال المتكرر لمسؤولي الهيئة الأمر الذي يثير الشكوك بين والاقتصاديين.

وقال موقع بلومبرج إتش تي إن المسؤولين في هيئة الإحصاء التركية لم يردوا على أسئلة وجهت لهم بشأن وقف أنشطة مجلسين استشاريين منشآن من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة.