أنقرة (زمان التركية) – أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه سيطرح قريبا خاصية سبيس، وهي خاصية تمكن مستخدمي تويتر من إجراء محادثات صوتية مشابهة لتطبيق كلوب هاوس.

ويواصل موقع تويتر اختبار خاصية المحادثات الصوتية المشابهة لتطبيق كلوب هاوس الذي بات التطبيق الأكثر رواجا مؤخرا ويتطلب الدخول إليه تلقي الشخص دعوة من أحد مستخدميه بالفعل.

ومؤخرا أعلن تويتر أن خاصية سبيس سيتم طرحها في أبريل/ نيسان القادم وستكون متاحة للجميع.

خاصية صندوق البقشيش

وتم الكشف عن خاصية سرية في الإصدار الجديد لموقع تويتر، حيث ستقدم خاصية سبيس لمستخدميها إمكانية كسب المال من خلال خدمة “صندوق البقشيش”.

وسيصبح بإمكان المتابعون منح المال إلى الشخص الذي يرغبون من خلال نظام مرتبط بتطبيقات التبرع كباي بال وباندكامب وكاش آب وباتريون وفينمو.