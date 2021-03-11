أنقرة (زمان التركية) – لم يتمكن نجم برشلونة، ليونيل ميسي، من الحفاط على وجوده حتى نهائيات دوري أبطال أوروبا ليودع البطولة بجانب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي غادر دوري الأبطال في دور الستة عشر.

وتعد هذه المرة الأولى منذ بطولة عام 2004-2005 التي سيغيب فيها النجمان عن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وألتقى برشلونة بمنافسة باريس سان جيرمان في حين التقى ليفربول بمنافسه ار بي لايبزيج ضمن جولة الإياب بدور الستة عشر ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعقب توديع يوفنتوس للبطولة اتجهت الأنظار صوب المباراة التي جمعت بين برشلونة ومنافسه باريس سان جيرمان. ووضع برشلونة فرصته في التأهل لربع نهائي البطولة مهب الريح بعدما خسر مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.

وخلال مباراة الإياب تعادل برشلونة مع منافسه باريس سان جيرمان بهدف لكل منهما ليودع هو أيضا البطولة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يغيب عنها كل من ميسي ورونالدو عن نهائي دوري أبطال أوروبا منذ بطولة عام 2004-2005.

ويعد يوفنتوس وبرشلونة أول الفرق التي فقدت فرصتها في التأهل لربع النهائي منذ مباراة الذهاب، حيث عجز يوفنتوس عن إقصاء منافسه بورتو خلال المباراة التي بلغت الأشواط الإضافية ليودع البطولة مبكرا.

ومر ميسي بالتجربة نفسها بعدما خسر فريقه تذكرة التأهل لربع النهائي لصالح منافسه باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن كل من ميسي ورونالدو لم يشاركا في ربع النهائي خلال بطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2004-2005، حيث غاب ميسي عن موسم 2005-2006 بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه مع تشيلسي ضمن دور الستة عشر. وخلال الموسم نفسه غادر فريق رونالدو آنذاك، مانشستر يونايتد، البطولة من دور المجموعات.