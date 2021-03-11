أنقرة (زمان التركية)- كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الأندية التي تلاعبت في نتائج المباريات وتمت الموافقة على معاقبها من قبل محكمة التحكيم الرياضية، واتضح أن من بين هذه الأندية 4 تركية.

والأندية التركية التي تم ادراجها في العقوبات هي فنربخشة وبشيكتاش وسيفاسبور واسكي شهير سبور.

وقال المحامي التركي أتيلا ديلافير، في بيان عبر حسابه على تويتر، “لا رجعة في الإجراءات التي تمت ضد المدانين بالتلاعب بنتائج المباريات التي تمت في موسم 2010-.2011 قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بتضمين هذه الفرق في قائمة الأندية المعاقبة”..

وتابع ديلافير: “هناك من يخدعون مشجعيهم منذ 7 سنوات بقولهم: هناك مؤامرة، سنزيل القرار، وسنحصل على تعويض”.