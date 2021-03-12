أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” امس الخميس عن التشكيلة المثالية للأسبوع الأول من إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء النجمان المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي والمغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني، على رأس التشكيلة التي أعلن عنها “اليويفا” على موقعه الرسمي وتواجد فيها 6 لاعبون من ليفربول، وجاءت كالتالي:

– في حراسة المرمى: كيلور نافاس (باريس سان جيرمان).

– في خط الدفاع: ترينت ألكسندر آرنولد (ليفربول)، أوزان كاباك (ليفربول)، ناثانيل فيليبس (ليفربول)، فابينيو (ليفربول).

– في خط الوسط: فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، سيرجيو أوليفيرا (بورتو)، محمد صلاح (ليفربول)، ساديو ماني (ليفربول).

– في خط الهجوم: إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، يوسف النصيري (إشبيلية).

وأحرز صلاح الهدف الأول لليفربول خلال فوز فريقه بهدفين نظيفين على لايبزيغ الألماني أمس الأربعاء، ليقود “الريدز” للتأهل لدور الثمانية من البطولة بعد أن حقق الفريق الإنجليزي الفوز ذهابا بهدفين دون رد أيضا.

في المقابل، أحرز يوسف النصيري هدفين خلال تعادل فريقه إشبيلية 2-2 مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني والذي تأهل إلى الدور ربع النهائي مستفيدا من فوزه على الفريق الأندلسي في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2.