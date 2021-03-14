أنقرة (زمان التركية)- رغم الشعارات التي ترددها دوما هيئة الشؤون الدينية التركية بشأن عدم الإسراف، إلا أنها لا تنفذ ما تدعو إليه، وتعقد اجتماعاتها في أفخم الفنادق.

برهان إشليان، نائب رئيس الشؤون الدينية، قال مؤخرا إن المسلم يجب أن يتجنب الأبهة والترف والهدر، وذلك خلال خطبه في مسجد حاجي بيرم في أنقرة.

ولكن بعد هذه الوصية، عقدت المؤسسة الدينية اجتماعات لها في فنادق 5 نجوم.

الهيئة نظمت “ندوة المراجعين” في 15 يناير، “ندوة تدريب الموظفين” يومي 27 و 30 يناير ، و “ندوة تدريبية أثناء الخدمة لمعلمي دورة القرآن للفئة العمرية 4-6” بين 18-24 يناير، في فنادق 5 نجوم في ولاية أنطاليا.

وعلى الرغم من وجود قاعة تتسع لـ 322 مقعدًا في أنقرة، فضلت الشؤون الدينية التركية فندقًا من فئة 5 نجوم في أنقرة للاجتماع الذي عقد لتحديد الأعضاء المرشحين للمجلس الأعلى للشؤون الدينية.

وزادت هيئة الشؤون الدينية في تركيا، فعاليتها تدريجياً في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية وزادت ميزانيتها بنحو 90 % من 2002 إلى 2020.

وتتفوق ميزانية الشؤون الدينية حاليا على 7 وزارات هي كالتالي: الداخلية، الخارجية، الطاقة والموارد الطبيعية، الثقافة والسياحة، الصناعة والتكنولوجيا، البيئة والتحضر، التجارة.

وفضلا عن اتهام الشئون الدينية التركية بأنها مسيسة وموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، توفد “ديانات” مئات الخطباء والأئمة خارج تركيا للعمل في مساجد الاتحاد الإسلامي التركي “ديتيب” الذي وجهت لها اتهامات بتكليف العاملين فيه بالتجسس على المعارضين للرئيس رجب أردوغان في عدة دول.