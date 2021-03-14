أنقرة (زمان التركية) – يجذب عمر توران الذي يعمل في تلميع الأحذية بولاية وان جنوب شرق تركيا العديد من الزبائن بفضل موهبته الخاصة حيث يحظون بسماع لحن مجاني يصدره توران بشكل طبيعي.

يقول تورهان الذي ورث مهنة تلميعع الأحذية عن والده “الألحان التي أصدرها بفمي تجذب انتباه الجميع، وأحيانا أجد طابورا من الزبائن يقف أمام صندوق تلميع الأحذية”.

عمر توران عمل عازفا في الأفراح، لكن عندما توفي والده ترك هذه الوظيقة و اتجه إلى تلميع الأحذية.

يصدر توران صوت المزمار بيده وفمه دون استخدام المزمار المصنوع من القصب.

قال توران ” انا أشتغل في وظيفة تلميع الأحذية لكسب لقمة العيش. هذه الوظيفة ورثتها عن والدي. توقفت عن العزف بالمزمار بعد وفاة والدي لكن أستطيع أنْ أخرج صوت المزمَّار بفمي. وأعتقد أنها موهبة”.

أضاف “تجذب الألحان المختلفة التي أصدرها بيدي وفمي انتباه الناس. من يسمع صوتي يأتي إلى لتلميع حذائه. في بعض أحيان يكون هناك طوابير طويلة تنتظر أمامي”.