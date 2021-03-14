أنقرة (زمان التركية)- بدأ المزارعون في ولاية أنطاليا التركية حصاد فاكهة الحرنكش”الفراولة الذهبية”، التي زرعوها في الصوب البلاستيكية.

حاليا سعر الكيلو جرام من “الفراولة الذهبية” 150 ليرة تركية. ويباع الحرنكش في عبوات وزنها 100 جرام بـ15 ليرة.

وأشار بوراك أكبولوت، مدير المبيعات بإحدى الشركات التي تبيع الفراولة الذهبية، إلى أن هذا النوع من الفاكهة يحتوي على أغنى نسبة ألياف في العالم، فهي فاكهة ذات نسبة عالية من مضادات الأكسدة ويفضل حصول مرضى السكر عليها لقلة محتواها من السكر.

يوضح أكبولوت أن فاكهة الحرنكش واسمها العلمي Physalis، تنمو كزهرة جميلة جدًا في المرحلة الأولى، وتغلق على شكل كرة وتتشكل الثمرة فيها، ويتم حصادها عندما يتحول الجزء الخارجي من الورقة الخضراء إلى اللون الأصفر.

كما أشار أكبولوت إلى أن موطن الحرنكش هو أمريكا الجنوبية ويمكن زراعتها في البيوت الزجاجية المغلقة في منطقة البحر المتوسط ​​وبحر ايجه في تركيا.

وتابع أكبولوت: “يحتوي الحرنكش على فيتامينات C و B1 و A والحديد، وهو يشبه نكهة الأناناس، يسرع الدورة الدموية والتمثيل الغذائي، ويفضل الفراولة الذهبية أولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن، هي أيضًا تقي من السرطان نظرًا لتأثيراتها المضادة للأكسدة والفيتوستيرول”.