أنقرة (زمان التركية)- ندد الحزب الديمقراطي التركي في كوسوفو، بافتتاح بريشتينا سفارة في القدس المحتلة، في صفقة سياسية تمت بين إسرائيل وكوسوفو.

وأوضح بيان للحزب الديمقراطي التركي أنهم يشعرون بالحزن والقلق العميق، بسبب افتتاح كوسوفو سفارة في القدس، وانتهاك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكد البيان على أن الحكومة التي ظهرت في انتخابات 14 فبراير، بعيدة كل البعد عن كسب دعم شعب كوسوفو.

وشدد البيان على أن الحزب الديمقراطي التركي، سيتتبع هذا القرار الخاطيء لإعادة النظر فيه.

ويعد الحزب الديمقراطي التركي هو الحزب السياسي الوحيد في كوسوفو الذي رد على افتتاح كوسوفو لسفارة في القدس.

وافتتحت كوسوفو الأحد رسمياً سفارتها في القدس المحتلة، في اعتراف بالمدينة المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة خارجية كوسوفو. وتم افتتاح مقر البعثة في احتفال مقتضب رُفع خلاله علم كوسوفو أمام المبنى، وعُلق على مدخله لافتة حُفر عليها “جمهورية كوسوفو” بالألبانية والعبرية والإنكليزية، بحسب بيان الخارجية.

وستحصل بريشتينا لقاء إقامة بعثتها الدبلوماسية في القدس، كأول دولة بغالبية مسلمة تعترف بالقدس عاصمة للدولة العبرية، على اعتراف إسرائيل باستقلال كوسوفو عن صربيا الذي تم عام 2008.

وكانت وزارة الخارجية التركية أدانت مؤخرًا إعلان كوسوفو افتتاح سفارة لها في القدس.