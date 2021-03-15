أنقرة (زمان التركية) – قطعت شركة الكهرباء التيار عن نادي بورصة لعجزه عن سداد فواتيره.

وبعدما اشتكى لاعبو نادي بورصا سبور من أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ بداية الموسم، تم قطع الكهرباء عن النادي الذي تبين أنه يعاني من مشاكل مادية كبيرة.

ولم يمنح النادي لاعبيه مستحقاتهم المالية منذ بداية الموسم، حيث عم الظلام ملعب بلدية بورصا ومرافق أوزلوجا إبراهيم يازيجي، كما تم قطع الكهرباء على مرافق وقف كوي أورهان أوزسالاك التي يقيم اللاعبون الشباب.

ويبدو أن نادي بورصا سبور، الذي يعد أحد أندية الدوري الممتاز، ينهار اقتصاديا، حيث بلغت ديون الكهرباء أربعة ملايين ليرة، في الوقت الذي رفع فيه لاعبوه راية العصيان عقب مباراتهم مع نادي أنقرة سبور.

وكان النادي قد وقع ثلاث اتفاقيات مع شركة ليماك أولوداغ للكهرباء من بينهم اتفاقية شفاهية واتفاقيتان مكتوبتان.

واليوم تم قطع الكهرباء عن ملعب بلدية بورصا ومرافق أوزلوجا إبراهيم يازيجي بعدما لم يطبق رئيس النادي، أركان كامات، شروط الاتفاقيات وعدم اتخاذ أية إجراءات بشأن ديون الكهرباء.

وانقطعت الكهرباء أيضا عن مرافق وقف كوي أورهان أوزسالاك التي يتدرب بها اللاعبون الشباب وتعد قلب البنية التحتية للنادي.

وقالت شركة ليماك أولوداغ للكهرباء إنها لن تمد النادي بالكهرباء مرة أخرى في حال امتناعه عن سداد الديون.