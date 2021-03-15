برلين (زمان التركية)ــ انتقد الصحفي الألماني توماس أفيناريوس في مقال له الرئيس رجب أردوغان، بينما كان يقيم علاقة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وفي إشارة إلى تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره التركي، قال الكاتب إن أردوغان ظل طوال الفترة الماضية ينتظر دون جدوى مكالمة بايدن، متسائلا “هل عليه أن يدفع ثمن تصرفاته الغريبة مع الناتو الآن؟ حان الوقت لوضعه في مكانه”.

في المقال المنشور بصحيفة Sueddeutsche Zeitung الألمانية قال أفيناريوس إن “رجب طيب أردوغان ليس من النوع الذي ينتظر بصبر. لكن في الوقت الحالي، يتعين على رئيس الدولة التركي أن يفعل ذلك بالضبط. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض منذ 20 يناير، وقد اتصل بجميع رؤساء الدول تقريبًا، وقام بتحديث العلاقات وتأكيدها وتحسينها. لكنه ترك أردوغان يتململ: سيتواصلون عندما يحين الوقت”.

وتحت عنوان “حان الوقت لوضع أردوغان في مكانه”، قال كاتب المقال إن الولايات المتحدة تتصرف تجاه تركيا بإذلال متعمد وذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان قد سخر من أنقرة قبل توليه المنصب ووصفها بأنها “حليف مزعوم”. وفي عام 2017، وصف أردوغان أردوغان بـ “المستبد” الذي “يجب أن يدفع الثمن”. لذلك فإن موقف البداية في العلاقات الأمريكية التركية في عهد الرئيس الأمريكي الجديد واضح. وفق رأي الكاتب.

دعا الكاتب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب سياساتها الخارجية، وقال إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتطلع إلى تحقيق التفوق الإقليمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال اتباع ما يسمى بسياسات العثمانية الجديدة التي أقحمت بلاده بصراعات في سوريا وليبيا والعراق.

منتقدًا شراء أنظمة الدفاع الروسية إس -400، أكد أفيناريوس أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بحاجة إلى تركيا والعكس صحيح.

ختم المحلل السياسي الألماني توماس أفيناريوس، قائلا “في هذه البيئة، يتعين على تركيا أن تعيد وضع نفسها. بالكاد تعتمد أنقرة على الدبلوماسية والتحالفات التي أثبتت جدواها، فهي تبحث عن تغيير التحالفات والقوة العسكرية. هذا مقبول فقط إلى حد يمكن التحكم فيه للغاية. طالما أن تركيا دولة في الناتو، فلا يجب أن تهدد حليفًا مثل اليونان أو تجرب الأسلحة الروسية. الأمر بهذه البساطة، فإذا لم تقبل أنقرة ذلك، فقد حان الوقت لردود فعل ملحوظة من الولايات المتحدة وأوروبا.