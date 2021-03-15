أنقرة (زمان التركية)- قالت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، إن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اشتكى تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أنشطتها في مجال الطاقة النووية.

وأوضحت الصحيفة أن الوزير ديندياس أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قبل فترة، أعرب خلالها عن عدم ارتياحه من أنشطة الطاقة النووية التي تقوم بها تركيا، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة تهدد الدول الأخرى.

وذكر ديندياس أن محطة أكويو للطاقة النووية،-قيد الإنشاء-، قد يكون لها عواقب وخيمة على دول المنطقة، محذرأ من أن تتحول إلى “تشيرنوبيل شرق البحر المتوسط”.

وفي يناير الماضي قع انفجارين كبيرين بمحطة أكويو للطاقة النووية في ولاية مرسين، أسفرا عن إصابة مواطنين على الأقل وتحطم نوافذ المنازل المحيطة، فضلا عن إصابة المواطنين بالهلع. فيما ادعت السلطات أن الانفجار “كان مخططًا له”.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في عام 2019، التي قال فيها: بعض الدول لديها صواريخ ذات رؤوس نووية، لكنها تخبرنا أنه لا يمكننا امتلاكها. لا يمكنني قبول ذلك.