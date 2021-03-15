أنقرة (زمان التركية)- توفي مريض سرطان آخر في سجن أفيون قره حصار، غرب تركيا، بعد معاناة مع مرض السرطان.

خير الدين يلماز كان رجلا مسنا لم تشفع له قائمة الأمراض المصاب بها في الخروج من السجن، لتنهي حياته خلف القضبان.

وكان يلماز يعاني من أمراض بالجهاز الهضمي، مثل القرحة والتهاب المعدة والارتجاع وعقيدات في الغدة الدرقية ومشاكل بالأسنان فضلا عن سرطان الرئة.

ومنعت السلطات في سجن أفيون قره حصار “يلماز” من تلقي العلاج المناسب له بسبب إجراءات فيروس كورونا.وتم رفض طلبات الإفراج عنه أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، لكن تم تخفيف العقوبة عليه إلى أقل من عام واحد.

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان يلماز الذي توفى الأحد في مسقط رأسه بولاية سيرت التركية.

وكانت مبادرة حرية السجناء المرضى، قد لفتت الانتباه إلى وضع خير الدين يلماز خلال اجتماع جمعية حقوق الإنسان في العاصمة أنقرة، أمس وطالبت بالإفراج عنه، لكن لم تلتفت السلطات التركية لذلك.