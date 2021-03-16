لندن (زمان التركية)ــ تم اختيار لاعب كرة القدم التركي أوزان كاباك أفضل لاعب في المباراة التي فاز فيها ليفربول بنتيجة 1-0 على وولفرهامبتون. أصبح أوزان، الذي أوقف أداما تراوري محط الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي.

شهد هذا الأسبوع أداءًا رائعا لأوزان كاباك في ليفربول، والذي خسر نقاطًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لأسابيع وكان مخيبًا للآمال بإظهاره أسوأ أداء على أرضه في تاريخه. لعب ليفربول الإثنين ضد ولفرهامبتون في الأسبوع 28 من الدوري وفاز بنتيجة 1-0 وحصل على 3 نقاط.

تم اختيار أوزان كاباك، الذي أدى دفاعًا رائعاً في ليفربول، ليكون أفضل لاعب في المباراة. أوزان كاباك احتل المركز الأول في استطلاع أجري عبر حساب ليفربول الرسمي على Twitter كصاحب “أفضل أداء”.

ولم يسمح أوزان كاباك، الذي ظل في الملعب لمدة 90 دقيقة، لمهاجمي ولفرهامبتون بالمرور، ولعب دورًا كبيرًا في الفوز، وأشاد المدرب الألماني يورجن كلوب بأوزان كاباك.

قال كلوب، في تقييمه “لعب أوزان كاباك وناثانيال فيليبس مباراتهم الثانية على التوالي ولعبوا بشكل جيد للغاية. تراوري لديه سرعة لا يمكن تحملها. لقد أكملوا بنجاح مهمة عظيمة وكان كلاهما جيدًا حقًا ” .

على نطاق واسع احتفت الصحافة البريطانية أيضًا بأداء أوزان كاباك. على وجه الخصوص.

كما شهد أداء أوزان كاباك ضد وولفرهامبتون اهتماما على وسائل التواصل الاجتماعي. تم الإشادة بأوزان كاباك، الذي لم يسمح لمهاجم وولفرهامبتون تراوري، الذي أعلن أنه وضع زيت الأطفال على ذراعيه من قبل لتجنب الإمساك به، وتم اختياره كرجل المباراة طول 90 دقيقة.