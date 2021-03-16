أنقرة (زمان التركية) – زعم قيادي بحزب الديمقراطية والتقدم في تركيا أن جميع نواب البرلمان حصلوا على لقاح فيروس كورونا متجاوزين الجدول الزمني وشرط العمر لعملية التلقيح.

رئيس لجنة سياسات القانون والعدالة في الحزب البرلماني مصطفى ينر أوغلو، قال إن النواب يخفون حصولهم على اللقاح في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون دورهم لتلقي اللقاح.

النائب ينر أوغلو المستقيل العام الماضي من حزب العدالة والتنمية، قال: “عرضوا علي ذلك قبل ثلاثة أشهر فقلت لهم يا رفاق ألا تخشون الله؟ جميع نواب البرلمان حصلوا على اللقاح بدون النظر إلى حد السن، لكني لم أحصل على اللقاح، لأن هذا الأمر غير أخلاقي وأمر خاطئ”.

وأشار ينر أوغلو إلى وجود فئات أولى بمنحها اللقاح قبل نواب البرلمان مثل الطواقم الطبية وعناصر الأمن والمعتقلين داخل السجون مفيدا أنه شعر بالحزن الشديد عندما علم بأن العديد من نواب البرلمان الذين لا يتوجب حصولهم على اللقاح قد حصلوا عليه بالفعل وأن أحزاب التحالف الحاكم والمعارضة لم تختلفان عن بعضهما البعض في هذا الأمر.