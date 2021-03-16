أنقرة (زمان التركية)- احتلت تركيا المرتبة الـ46 عالميا ضمن 106 دولة في تقرير يقيم جودة الهواء.

ووفقا لتقرير تلوث الهواء للعام 2020، الذي نشرته شركة تكنولوجيا جودة الهواء IQAir ومقرها سويسرا، فإن أكثر المدن التركية تلوثا على التوالي هي تشوروم، أرزوروم ودوزجا وقونية وبورصا وقارابوق وقيصري وطرابزون وقوتاهية وبولو.

وأوضح التقرير أن تلوث الهواء يلعب دورًا في سبعة ملايين حالة وفاة مبكرة عالميا، بينهم 600000 طفل. كما يسبب تلوث الهواء عبئا على الاقتصاد يبلغ 2.9 تريليون دولار.

وجاء في التقرير أن جودة الهواء زادت في 84 في المائة من الدول التي تم قياسها مقارنة بعام 2019 بسبب انخفاض الانبعاثات من الصناعة والنقل خلال وباء فيروس كورونا.

ومع ذلك، يعرب الخبراء عن قلقهم من أن تلوث الهواء سيزداد مرة أخرى بمجرد رفع القيود.