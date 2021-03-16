دمشق (زمان التركية) – قالت معلومات إن الجيش التركي أنشأ قاعدة جديدة في شمال سوريا بالمنطقة التي تنتشر بها القوات الكردية.

وذكر موقع ميدل إيست مونيتور الإخباري يوم الاثنين الذي يتخذ من لندن مقراً له، نقلاً عن مصادر محلية، أن القاعدة مزودة بنظام دفاع جوي وتقع بالقرب من الطريق السريع M4 شمال مدينة الرقة.

وقال ميدل إيست مونيتور إن الموقع العسكري يعتبر رابع قاعدة تقيمها تركيا في سوريا.

وتحاول تركيا زيادة نفوذها في منطقة شرق الفرات السورية، التي تتواجد بها قوات سوريا الديموقراطية حلفاء التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وشهدت الأشهر الأخيرة تفكيك عدد من القواعد التركية المحاصرة من قبل الجيش السوري في شمال سوريا، وإنشاء أخرى جديدة.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان دعا الاثنين القوى الغربية إلى دعم العمليات التركية في سوريا لتقوية المعارضة وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية، على حد تعبيره.