أنقرة (زمان التركية) – قالت الكاتبة الصحيفة هندا فرات، في مقالها بصحيفة (حرييت) التركية، إن تركيا ترغب في بدء مرحلة جديدة مع الولايات المتحدة مفيدة أن الأنباء حول انزعاج أردوغان لعدم تواصل بايدن معه لا تعكس الحقيقة وأن الحزب الحاكم ينشر هذا النوع من الأخبار عن قصد.

وأضافت فرات أن هناك مشاكل فعلية بين تركيا والولايات المتحدة فيما يخص العلاقات مع روسيا ومنظومة الدفاع الصاروخي الروسية الاس 400 وتحالف الولايات المتحدة مع المقالي الأكراد من وحدات حماية الشعب الكردية وقضية بنك الشعب والأوضاع في سوريا والتوترات في شرق البحر المتوسط وقضية حقوق الإنسان.

أضافت: “وعلى الرغم من ذلك أنقرة وواشنطن تؤكدان بشكل متبادل عن رغبتهما في الحوار وفتح صفحة جديدة”.

هذا وأوضحت فرات أن لقاء بايدن وأردوغان قد يتم في غضون أسبوع أو إثنين وفقا لتصريحات أنقرة.