أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن الشعب المصري لا يتعارض مع تركيا، وذلك خلال تعليقه على الخطوات التركية نحو استئناف المحادثات الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة.

وأضاف أردوغان أنه لا يعتقد أن الشعب المصري يجب أن يكون في صراع مع تركيا في هذه المرحلة.

كما أكد الرئيس التركي على أن بلاده لن تقدم أي تنازلات، رغم التطورات في شرق البحر المتوسط.

وفي سياق منفصل، زعم أردوغان أن بلاده تلقت طلبا من المملكة العربية السعودية بشأن شراء طائرات بدون طيار.

وشهدت الأسابيع الأخيرة دعوات تركية للمصالحة مع القاهرة بعد فترة من التوتر بين الدولتين سببته خلافات على أصعدة عدة، أبرزها الملفات الخاصة بليبيا والتنقيب في شرق المتوسط وجماعة الإخوان المسلمين.

وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر بعد سقوط نظام الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وفي أول رد رسمي على رغبة تركيا في عودة العلاقات مع مصر، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الإثنين إنه من أجل التطبيع الكامل، يجب أن يكون هناك تغيير حقيقي في السياسة الخارجية التركية، تجاه بلاده.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال الجمعة، في تصريحات إن بلاده بدأت اتصالات دبلوماسية واستخباراتية مع مصر، وعقب ذلك قال الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن هناك تواصل لكن ليس على أعلى مستوى.

ويرى محللون أن الرئيس التركي رجب أردوغان يسعى لإعادة العلاقات مع مصر بعد سنوات من العداء كجزء من خطوة إستراتيجية أوسع في مواجهة عزلة تركيا المتزايدة.