عمان (زمان التركية)ــ الزعتر المطحون له العديد من الفوائد الصحية المذهلة إضافة إلى طعمه اللذيذ، والزعتر المطحون مع السمسم والسماق وبعضًا من الملح، كل هذه المواد مجتمعة تقدم لك الفوائد التالية:

1. الوقاية من الأمراض المزمنة

يعد السماق الذي يدخل في مكونات الزعتر المطحون من الأعشاب المفيدة لصحتك، فغناه بمضاد الأكسدة الذي يدعى مركب كيرسيتين (Quercetin) جعل له قدرة على معادلة الجذور الحرة والوقاية من السرطان.

بالإضافة إلى ذلك تبين أن السماق يساهم في الحماية من السرطان، إضافة إلى بعض الأمراض المزمنة التي تسببها الجذور الحرة.

2. تنظيف الجهاز التنفسي

هناك بعض الخصائص التي يتمتع بها الزعتر والتي تمكنه من المساهمة في تنظيف الجهاز التنفسي، إذ يساعد الزعتر في تنظيف مجاري التنفس من خلال طرد البلغم والمخاط المتراكم، مما يجعله الوسيلة الأفضل لعلاج الزكام ونزلات البرد.

كما بينت دراسة قدرة الزعتر على التخلص من السعال والتخلص من الأعراض الأخرى المرافقة لالتهاب القصبات الهوائية الحاد.

3. تعزيز القدرات المعرفية

هناك معتقدات قديمة بأن تناول الزعتر المطحون مع السمسم يعزز قدراتك المعرفية وذكائك، فلطالما أقنعتنا أمهاتنا بتناوله لهذا السبب بالتحديد.

فقد تم إثبات أن الزعتر المطحون يساهم حقًا في تعزيز القدرات المعرفية مثل الذاكرة، وذلك بسبب غناه بالمواد الغذائية الضرورية لعمل الدماغ.

4. الوقاية من الالتهاب

يشيع استخدام الزعتر المطحون والسمسم مع زيت الزيتون على قطعة من الخبز، ولكن هل تعلم بأنه بالإمكان وضع المزيج السابق على مناطق معينة في الجسم مثل لدغات الحشرات أو المفاصل التي تؤلمك؟

يمتلك الزعتر خصائصه تساعد في علاج الالتهابات، مثل: التهاب المفاصل، والنقرس، لذا بالإمكان استخدامه بشكل خارجي أو حتى تناوله.

5. التزويد بالطاقة

وجود مستويات عالية من مركبات الفلافونويد (Flavonoid) والبوليفينول (Polyphenol) في الزعتر المطحون مع السمسم يجعل له خصائص كثيرة منها تلك التي تمدك بالطاقة.

إذ تعمل على تنشيط العمليات الأيضية في الجسم.

في المقابل وجود المغنيسيوم في هذا المزيج من شأنه أن يساعدك في الحصول على ليلة نوم هادئة أيضا.

6. تحسين المزاج

تبين أن تناول الزعتر المطحون مع السمسم يعمل على تحسين المزاج والتخلص من الاكتئاب.

وجدت إحدى الدراسات أن الزعتر المطحون يحتوي على مركب يدعى كارفاكرول والذي تبين قدرته على زيادة مستويات الدوبامين والسيراتونين في الدماغ وهما النواقل العصبية الرئيسية المتعلقة بالمزاج.

كما بينت دراسة أخرى قدره الكارفاكرول (Carvacrol) على التخلص من القلق والوقاية منه، وتحسين الشعور بالراحة.

7. تقوية العظام

يحتوي الزعتر المطحون مع السمسم على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة، مثل: الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، مما يجعل له دورًا كبيرًا في الحفاظ على كثافة العظام.

إدراج الزعتر ضمن نظامك الغذائي اليومي من شأنه أن يقلل من خطر إصابتك بهشاشة العظام بشكل ملحوظ.

8. تحسين عمل الجهاز الدوراني

يساعد الزعتر على تحسين تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم، وذلك بسبب غناه بالحديد، هذا الأمر من شأنه أن يساهم في تعزيز عمل الجهاز الدوراني.

الآثار الجانبية للزعتر المطحون مع السمسم

يعد تناول الزعتر المطحون مع السمسم امنًا لدى أغلب الفئات، لكن يجب التنويه لوجود بعض الاثار الجانبية المرافقه له، إليكم في ما يأتي:

يسبب الزعتر آثار تحسسية خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية اتجاه الأوريجانو.

يبطئ الزعتر من تخثر الدم فإذا تم استخدامه بكميات كبيرة قد يزيد من خطر حدوث النزيف، خاصة إذا كنت تنوي إجراء عمليات جراحية يجب التوقف عن تناول الزعتر قبلها بأسبوعين.

يجب التوقف عن تناول الزعتر من قبل الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضيه حساسة لهرمون الأستروجين، مثل: سرطان الثدي، أو سرطان الرحم.