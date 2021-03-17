أنقرة (زمان التركية)- شنت قوات الأمن التركية عملية أمنية واسعة مدعومة بطائرات الهليكوبتر، ضد أوكار المخدرات في ولاية أنطاليا جنوب غرب تركيا.

العملية الأمنية التي انطلقت فجر اليوم الأربعاء بـ2500 شرطي، تم خلالها اعتقال العديد من المشتبه بهم بينهم نساء.

والعملية الأمنية تم من خلالها استهداف 200 عنوان في وقت واحد، تم تحديدهم في مناطق مراد باشا وكينيز وأكسو.

وأسفرت العملية عن التحفظ على كميات كبيرة من المواد المخدرة المغلفة المعدة للبيع. ونقل المشتبه بهم إلى مقر الشرطة لاستجوابهم.

من جهة أخرى، تم الكشف عن قيام بعض المشتبه بهم بوضع كاميرات أمنية في أجزاء متفرقة من المنازل والحدائق للوقوف على احتمالية مداهمات الشرطة.

ووفق بيانات رسمية، شهدت تركيا العام الماضي أكثر من 158 ألف عملية أمنية ضد لمكافحة مخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفًا و156 شخصًا. واعتقلت السلطات خلال عام 2020 ما مجموعه 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات.