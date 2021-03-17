أنقرة (زمان التركية)- قال الممثل التركي، كيفانتش تاتليتوغ، الشهير في الوطن العربي باسم “مهند” بعد تشخيصه في وقت سابق بشكل خاطئ بالالتهاب الرئوي، إنه اكتشف إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح تاتليتوغ أنه خلال الأشهر الماضية، عانى من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، فتوجه إلى المستشفى وتم تشخيصه على أنه مصاب بـ “التهاب رئوي”.

يتابع النجم التركي: “ولكن بعد ذلك، استمرت حالة الإعياء، فأجريت فحص كورونا وظهرت النتيجة إيجابية. بعد إصابتي بفيروس كورونا والالتهاب الرئوي، أدركنا فيما بعد مثل كثير من الناس أنني أصبت بالأساس بكورونا، ولكن تم تسجيل ذلك على أنه التهاب رئوي”.

وفي سياق منفصل، أشار تاتليتوغ إلى أنه يعيش خارج مدينة إسطنبول مع زوجته خبيرة الموضة، باشاق ديزار، حيث يعيش مع الطبيعة، بسبب الإجراءات المتخذة للحد من الفيروس المستجد.