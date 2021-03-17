أنقرة (زمان التركية)_ أعلن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أن نظيره اليوناني نيكوس ديندياس سيزور تركيا خلال أقل من شهر، فيما قد يشير إلى احتواء التوتر بين البلدين.

كشف جاويش أوغلو عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكازاخستاني مختار تيلوبردي في المجمع الرئاسي.

وقال جاويش أوغلو في بيان هنا، إن نظيره اليوناني نيكوس ديندياس سيزور تركيا في 14 أبريل.

ونوقشت القضية خلال اجتماع بين مسؤولين يونانيين وأتراك في أثينا اليوم الأربعاء.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قال إنه مستعد للقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو لكن أي اجتماع “يجب أن يتم في الجو المناسب”.

وأكملت اليونان وتركيا جولة أخرى من المحادثات الاستكشافية في أثينا يوم الثلاثاء، سعيا وراء أرضية مشتركة بشأن نزاع طويل الأمد على الحدود البحرية قبل قمة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعقدت مناقشات الجولة 62 التي استمرت أربع ساعات في فندق مركزي.

تألف الجانب التركي من نائب وزير الخارجية سادات أونال، والمدير العام للشؤون السياسية والبحرية والطيران والحدود الثنائية كاجاتاي إرجييس، ونائب مدير عام الطيران البحري على الحدود ، باريس كالكافان.

ويختلف الحليفان المجاوران في الناتو حول قضايا مثل الجرف القاري لكل منهما، والحقوق البحرية والمجال الجوي في البحر الأبيض المتوسط ​​، والطاقة، وقبرص المنقسمة عرقياً، ووضع بعض الجزر في بحر إيجة.

وللتأكيد على التوترات، احتجت تركيا هذا الأسبوع على صفقة بين اليونان وإسرائيل وقبرص بشأن كابل بحري يربط شبكات الكهرباء الخاصة بهم. وفقًا لوكالة أنباء الأناضول الحكومية، تعتقد أنقرة أن المسار المخطط للكابل يمر عبر الجرف القاري لتركيا.

وتهدف المحادثات الاستكشافية إلى تمهيد الطريق لمفاوضات رسمية، لكن الدولتين لم تحرزا سوى تقدم ضئيل في أكثر من 60 جولة من الاجتماعات منذ عام 2002 ولا يمكنها حتى الاتفاق على القضايا التي يجب مناقشتها.

لإنهاء فجوة استمرت خمس سنوات، التقى المسؤولون في يناير/ كانون الثاني بعد شهور من التوتر في شرق البحر المتوسط. وقالت مصادر دبلوماسية إن جولة أخرى من المحادثات استؤنفت في فندق بوسط أثينا يوم الثلاثاء، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن جوهر الاجتماعات.

قالت أثينا إنها ستناقش فقط ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط​​، وليس قضايا “السيادة الوطنية”.

وقالت أنقرة، التي تأمل في تحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، الذي دعم اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي وهددت بفرض عقوبات على تركيا ، إنها تريد طرح جميع القضايا ، بما في ذلك المجال الجوي وجزر بحر إيجة. ومن المقرر أن تنتهي المداولات يوم الأربعاء بمشاورات سياسية بين سفيري البلدين.

من المتوقع أن يناقش القادة الأوروبيون شرق البحر المتوسط ​​في اجتماع يومي 25 و 26 مارس.

وتقول اليونان، التي توصلت في الفترة الأخيرة إلى اتفاقات بحرية مع إيطاليا ومصر، إنه إذا فشل الجانبان في الاتفاق، فيجب عليهما إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.