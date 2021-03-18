أتلانتا (زمان التركية)ــ من القرر اللجوء للكلاب المدربة لتحديد الأشخاص الذين يحملون فيروس كورونا بمضمار ناسكار لسباق السيارات في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية هذا الأسبوع بأحد أهم المسابقات الرياضية.

وبذلك ستشارك الكلاب المدربة في سباق سلسلة كأس ناسكار للسباق وهي أكثر الرياضات شعبية في القارة الأمريكية، وستقام في 21 مارس في أتلانتا موتور سبيدواي.

لوحظ في أحدى التجارب أن مجموعتين من الكلاب اكتشفت الأشخاص الذين يحملون فيروس كورونا في أقل من 30 ثانية.

وذكر أنه إذا تم اكتشاف فيروس كورونا في أحد الأفراد أثناء السباق، فسيتم عزله في مركز العزل وسيخضع لفحص ثانوي أكثر شمولا من قبل كبار الأطباء من قبل فريق أمن الاستجابة الطبية الأمريكية.