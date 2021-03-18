أنقرة (زمان التركية)- تسببت الدعوى القضائية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وإسقاط عضوية البرلمان عن النائب الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، في رفع سعر الدولار مقابل الليرة التركية.

الدولار سجل 7.62

ليرة تركية، في الوقت الذي وصل فيه اليورو إلى 9.7 ليرة.

وصباح أمس الأربعاء، أسقط البرلمان التركي العضوية عن نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بعد صدور قرار بسجنه بتهمة الدعاية للتنظيمات الإرهابية.

أما مساء أمس فرفع المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا التركية، بكير شاهين، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لحل حزب الشعوب الديمقراطي.

وجاء في لائحة الاتهام أن أعضاء الحزب يهدفون إلى زعزعة وحدة الدولة الغير قابلة للتجزئة للدولة مع أمتها من خلال تصريحاتهم وأفعالهم.