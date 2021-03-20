أنقرة (زمان التركية)- تفوق سعر الذرة المستوردة في تركيا على نظيرتها المحلية الأمر الذي أغضب المزارعين كثيرًا.

يدفع مجلس الحبوب التركي بين 278.10 دولار و 280.70 دولار (2.049 ليرة تركية) من أجل استيراد طن من الذرة، في الوقت الذي يدفع فقط 1.325 ليرة تركية للمزارع مقابل طن من الذرة المحلي.

ويبلغ سعر الذرة المحلية في تركيا 1325 ليرة تركية، بينما المستوردة 2000 ليرة.

مجلس الحبوب التركي (TMO) وافق على استيراد 115 ألف طن من الذرة. في أحدث مناقصة، حيث يتراوح السعر بين 278.10 دولار (2030 ليرة تركية) و 280.70 (2000 ليرة تركية) للطن.

وبحسب المناقصة، سيتم تسليم 30 ألف طن من الذرة المستوردة من شركتي Erser و GTSC بقيمة 278.10 دولار للطن من ميناء قوجايلي. سيتم دفع 278.10 دولار للطن لشركة Rolweg السويسرية، في ميناء إزمير مقابل تسليم 30 ألف طن من الذرة.

وستقوم Rolweg بتسليم 25 ألف طن من الذرة إلى ميناء باليكسير بانديرما مقابل 280.70 دولار للطن.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فقد ارتفع إنتاج الذرة، الذي بلغ 6 ملايين طن في عام 2019، بنسبة 8.3 في المائة في عام 2020 إلى 6.5 مليون طن.

وأعلن مجلس الحبوب التركي عن سعر شراء الذرة بمقدار 1325 ليرة تركية للطن في 29 يوليو 2020. بدأت عمليات شراء الذرة اعتبارًا من 4 أغسطس 2020.

واعتبارًا من نهاية ديسمبر 2020، بلغ متوسط ​​سعر السوق للذرة الرطبة 14 بالمائة في جميع أنحاء البلاد 1.640 ليرة تركية.

الصحفي الاقتصادي تورهان بوزكورت، انتقد شراء الحكومة محصول الذرة من المزارع المحلي بسر منخفض، بينما يجني المزارعين الأمريكيين والمكسيكيين والصينيين والبرازيليين، الأرباح.

قال بوزكورت عبر تويتر إنه: بينما “يتراوح طن الذرة المستوردة بين 278.10 دولارًا و 280.70 دولارًا (2049 ليرة تركية). دفعت شركة 1.325 ليرة تركية للمزارع المحلي مقابل طن من الذرة “.

وتتسبب سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية التي تعتمد على زيادة استيراد المحاصيل الزراعية، في الإضرار بالمنتج المحلي والمزارع.