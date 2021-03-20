أنقرة (زمان التركية) – ساق صحفي تركي ادعاءًا حول احتمالية رفع دعوى قضائية لإغلاق حزب الخير، عقب رفع دعوى لحل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وفي هذا الإطار نشر الصحفي التركي أحمد تاكان، مقالا زعم فيه أن تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية سيلجآن لشتى السبل الملتوية لضم حزب الخير إلى صفوفهم، بما فيه التهديد برفع دعوى قضائية لإغلاقه.

وأكد تاكان في مقال بموقع كوركوسوز، أن السلطة الحاكمة ستتبع شتى السبل لإقناع ميرال أكشينار بالتحالف معها، وفي حال فشلها في تحقيق هذا الأمر فإنها ستعمل على تفكيك كتلة حزب الخير البرلمانية.

وأفاد تاكان أن حزب الخير كان يضم 18 نائبا برلمانيا معارضا، وأن اثنين منهما انفصلا عن الحزب بتوجيهات من التحالف الحاكم، مؤكدا أن السلطة ستواصل العمل على شق الصف بحزب الخير، وأن هذا الأمر قد يصل إلى رفع دعوى قضائية لإغلاق الحزب.

وكانت ميرال أكشنار ردت العام الماضي بالرفض على دعوات وجهها لها دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية الذي انشقت عنه مع عددا من الأعضاء الآخرين وشكلوا حزب الخير، للعودة مجددا إلى صف حزب الحركة القومية.