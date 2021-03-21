أنقرة (زمان التركية)ــ بعد سنوات من الادخار تمكنت نرمين توران أرول المعلمة المتقاعدة المحبة للخير من شراء سيارة إسعاف لبلدية أنقرة بالمال الذي ادخرته من معاشها التقاعدي.

رئيس دائرة الشؤون الصحية في بلدية أنقرة سيف الدين أصلان قدم درع شكر وتقدير للمعلمة المتقاعدة البالغة من العمر 75 عامًا نيابة عن عمدة بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش.

وقال المسئول: “تقدمت السيدة نرمين توران إيرول إلينا وقالت إنها تريد التبرع لشراء سيارة إسعاف لاستخدامها في الخدمات البلدية. قبلنا هذا التبرع بكل سرور ونحن نضع سيارة الإسعاف التي اشتريناها بمساعدتها في الخدمة. مثل هذا التبرع الهادف من المدرسة المتقاعد له قيمة كبيرة بالنسبة لنا”.

نرمين توران إيرول قالت إنها كانت تدخر المال بعناية مع وجود دافع لخدمة الإنسانية.

وأضافت “أنا معلمة متقاعدة وأردت التبرع بالمال الذي ادخرته من أموالي لمثل هذا العمل الخير، أنا سعيدة جدا. أود أن أشكر بلدية العاصمة على تمكيني من تقديم هذا الدعم”.