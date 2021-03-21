أنقرة (زمان التركية)- زعم رئيس حزب السعادة التركي، تمال كرام الله أوغلو، أن الحكومة ستصادر 10% من أموال المودعين في البنوك.

تصريحات كارام الله أوغلو جاءت تعليقا على مشروع قانون لحكومة حزب العدالة والتنمية يلزم صائغي المجوهرات بإيداع 500 جرام من الذهب في بنوك “هالق، وقف، زراعات”.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه حكومة الرئيس أردوغان إلى رفع رصيد احتياطي البنك المركزي التركي من الذهب مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي.

كرام أوغلو الذي وصف مشروع القانون بأنه “مؤشر على عدم الكفاءة”، أكد أن الحكومة ستتخذ قرارات أكثر جذرية في المرحلة المقبلة، حيث ستكون الخطوة التالية هي القول إنها ستصادر 10 في المائة من أموالك في البنوك.

وأشار رئيس حزب السعادة إلى أنه لم يتفاجأ بما حدث، مشددا على أن ما حدث كان مؤشر على ضعف الحكومة، فهذه الخطوة تهدف إلى إغراق الصائغين.

وفي سياق منفصل، تحدث كرام أوغلو عن الدعوى القضائية المرفوعة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، حيث أوضح أن حزب العدالة والتنمية وضع حزب الشعب الديمقراطي (HDP) على لائحة المستهدفين من أجل حشد أصوات القوميين.