أنقرة (زمان التركية) – عمدت قنوات تلفزيونية تركية إلى إزالة شريط أسعار صرف العملات الأجنبية التي ارتفعت بشكل كبير أمام الليرة.

وتأثرت العملة المحلية بقرار انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول وإقالة الرئيس رجب أردوغان ناجي أغبال من رئاسة البنك المركزي التركي.

مع استهلال سوق آسيا تعاملات الأسبوع، ارتفع سعر الدولار أمام الليرة التركية إلى 8.50 ليرة بعدما اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 7.21 ليرة.

وارتفعت أسعار العملات الأجنبية

وأزالت وسائل الإعلام التركية وعلى رأسها سي إن إن التركية وخبر ترك والتلفزيون التركي (تي آر تي) شريط أسعار العملات من شاشاتها.

وقامت قناتي خبرترك وتي ار تي الإخبارية بعرض الساعة في الجزء من الشاشة الذي كان يضم مؤشر أسعار العملات الأجنبية ومؤشر بورصة إسطنبول، بينما قامت قناة سي إن إن ترك بإزالة رابط مؤشر العملات الأجنبية ومؤشر بورصة إسطنبول من موقعها.

وسجلت أسواق آسيا أول تحرك في أسعار الدولار أمام الليرة عقب انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول وإقالة أغبال من رئاسة البنك المركزي التركي وتعيين شهاب كافجي أوغلو خلفا له، ففي مستهل تعاملات الأسواق اليوم ارتفع سعر الدولار أمام الليرة بأكثر من 15 في المئة ليسجل 8.52 ليرة.

وكانت الأسواق قد اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 7.21 ليرة للدولار.