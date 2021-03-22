أنقرة (زمان التركية) – حذر رئيس جمعية أبحاث وسياسة التغيير المناخي، باران بوز أوغلو، من أن مصادر المياه النقية في تركيا سجلت انحسارا بنحو 45 في المئة.

وفي تصريحاته بمناسبة اليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس/ آذار أشار بوز أوغلو، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس إدارة المياه وقنوات الصرف في بلدية أنقرة، إلى التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز بشأن مشروع المياه والإصحاح البيئي والنظافة للجميع الممول.

وأضاف بوز أوغلو أن تركيا لا تستطيع الحصول على خدمة الإصحاح البيئي الآمن بنسبة 35 في المئة، وأن 36 في المئة فقط من المياه المهدرة يتم معالجته بالطريقة المناسبة، قائلا: “هناك انحسار بنسبة 45 في المئة في موارد المياه النقية لتركيا، كما تم منح 72 نقطة من أصل 100 نقطة إلى إدارة المياه المتكاملة الخاصة بتركيا”.

هذا وأكد بوز أوغلو أن منطقة قلب الأناضول تشهد تراجعا كبيرا في كمية المياه الصالحة للاستخدام بالسدود وفي مقدمتها الأحواض التي تغزي أنقرة مفيدا أن المياه في تركيا تُدار عبر قيادة متعددة.

وذكر الخبير المائي أن 76 في المئة من المسطحات المائية على كوكب الأرض أصبحت ملوثة حاليا.