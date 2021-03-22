أنقرة (زمان التركية) – شكك خبير اقتصادي تركي في الأرقام الرسمية التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية حول نسبة العاطلين عن العمل، مشيرًا إلى أن 1 من كل 4 أشخاص يعاني من البطالة في تركيا.

الخبير الاقتصادي مصطفى سونماز علق على إحصاءات البطالة الرسمية عبر حسابه بموقع تويتر، وذكر سونماز أن هيئة الإحصاء طرحت الإحصاءات الخاصة بالبطالة والقوة العاملة والتوظيف بتوصيف ضيق النطاق.

ثم علق قائلا: “معدلات البطالة السنوية بلغت 13.2 في المئة، لكنها ارتفعت في إسطنبول بنحو 1.5 نقطة لتسجل 14.7 في المئة. هيئة الإحصاء التركية كانت قد كشفت عن البطالة الفعلية لعام 2020 خلال النشرة السابقة، وكانت تقدر بـ25 في المئة في المتوسط. أي أن 1 من كل 4 أشخاص يعاني من البطالة، وليس الأمر كما زعمت هيئة الإحصاء التركية” اليوم.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية اليوم عن معدلات البطالة داخل تركيا خلال عام 2020، وقالت إنها راجعت بنحو 0.5 نقطة مقارنة بالعام السابق لتسجل 13.2 في المئة.

وتشير الإحصاءات إلى تراجع أعداد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق بنحو 408 ألف شخص خلال عام 2020 الذي تفشى فيه وباء كورونا، مقارنة بالعام السابق له لتسجل 4 مليون و61 ألف شخص.