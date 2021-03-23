أنقرة (زمان التركية) – طرح الصحفي التركي أورهان أوغور أوغلو ادعاءً مثيرًا للجدل حول رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، حليف الرئيس رجب أردوغان.

وفي مقاله بعنوان “أشعر بالريبة الشديدة من بهجلي” في صحيفة يني شاغ التركية، أشار أوغور أوغلو إلى تصريحات بهجلي السابقة قائلا: “هل هدف بهجلي هو إغلاق حزب العدالة والتنمية وإرسال أردوغان إلى المحكمة العليا مثلما تعهد في السابق؟”.

وزعم أوغور أوغلو أن الجميع يعلم بمعارضة حزب العدالة والتنمية الحاكم لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وأضاف قائلا: “هل كان أردوغان وحزبه يتخوفون من أن ترتد السهام إلى صدورهم في قضية إغلاق الحزب الكردي؟ حزب الحركة القومية بدأ خلال الأشهر الأخيرة يمارس ضغوطا شديدة على المحكمة العليا لإغلاق الحزب الكردي. ما الذي يسعى له بهجلي الذي ظل توجيهه السياسة التركية منذ موقفه المتعلق بالانتخابات المبكرة؟” في عام 2018.

وأشار أوغور أوغلو إلى تصريحات بهجلي السابقة التي شدد خلالها على اقتراب اليوم الذي سيمتثل فيه رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان أمام المحكمة العليا قائلا: “أشعر بريبة شديدة تجاه بهجلي بعدما رأيت مذكرة الادعاء التي أعدتها نيابة المحكمة العليا بشأن حزب الشعوب الديمقراطي وذكرت مفاوضات السلام التي أجرتها حكومة أردوغان مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بين أدلة إدانة الحزب الكردي. هل هدف بهجلي هو إغلاق حزب العدالة والتنمية وإرسال أردوغان إلى المحكمة العليا مثلما تعهد في السابق؟”.

يشار إلى أن هناك دعوى قضائية رفعت لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي من قبل الادعاء العام، عقب أيام قليلة من مطالبة دولت بهجلي بذلك.