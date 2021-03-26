القاهرة (زمان التركية) – تتوجه أسرة جريدة “زمان” بالتعزية لعموم الشعب المصري حكومة وشعبًا وتنعى ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث قطاري سوهاج، داعين الله ‏أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يتم الله ‏شفاء المصابين، وأن يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة 26 – 3 – 2021 بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، وذلك نتيجة تصادم قطاري سوهاج في قرية الصوامعه التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: «سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة».

وسطر أهالى قرية الصوامعة والقرى المحيطة ملحمة رائعة، وتجمع آلاف الأهالي فى مكان الحادث لمحاولة انقاذ ركاب القطار، بينما تناثرت المقاعد وحقائب المسافرين، حول مكان الحادث.

وقالت مصادر بهيئة السكك الحديدية إنه أثناء سير القطار رقم 2011 VIP «القاهرة – أسوان» اصطدم بالقطار رقم 157المميز «سوهاج – الإسكندرية» من الخلف فى مركز طهطا بمحافظة سوهاج فى الصعيد.

وقال شاهد عيان إن القطار المميز كان متوقفًا بينما اصطدم به القطار المكيف من الخلف، وأدي الحادث إلي خروج عدة عربات من عربات القطار المميز عن القضبان وانقلابها، وهرع المواطنون فى الأماكن القريبة إلي عربات القطارين المقلوبة على جانبها ودخلوا فيها لمحاولة إنقاذ الركاب.

وأصدرت هيئة السكة الحديد بيانًا لها أوضحت فيه أسباب الحادث بأنه أثناء سير القطار رقم ١٥٧ المميز «الأقصر – الإسكندرية» بين محطتي المراغة وطهطا، وقام مجهولون بفتح بلف الخطر لبعض العربات ما أدى إلى توقف القطار، وفى تلك الأثناء، فى تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف «أسوان- القاهرة» .

السيمافور رقم ٧٠٩، ليصطدم بمؤخرة آخر عربات قطار رقم ١٥٧، وهو ما أدي إلي انقلاب عربيتن من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة، وانقلاب جرار قطار رقم ٢٠١١، وعربة القوى الكهربية، وهو ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات جارٍ حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة.

وقامت هيئة السكة الحديد بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، ويجري محاولة رفع آثار الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

وأضاف شاهد العيان أن الاصطدام كان شديدًا وأن الأجهزة الأمنية وأجهزة وزارة الصحة تعمل على إنقاذ المصابين فى الحادث ونقلهم إلي المستشفيات.