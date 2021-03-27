أنقرة (زمان التركية)- قالت نتائج مسح إن حد الجوع في تركيا وصل إلى 2736 والفقر 8 آلاف 912 ليرة.

ويقترب معدل التضخم النقدي في تركيا من 15 بالمئة.

اتحاد العمال الأتراك أعلن عن نتائج مارس لمسح خط الجوع والفقر الذي يجريه كل شهر من أجل الكشف عن سبل عيش الموظفين وتحديد آثار تغيرات الأسعار في الضروريات الأساسية على ميزانية الأسرة.

وبحسب المسح، فإن “حد الجوع”، الذي يعبر عن مقدار الإنفاق الغذائي الذي يجب على أسرة مكونة من 4 أفراد أن تنفقه من أجل الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف، تم تحديده بـ 2736 ليرة تركية لهذا الشهر.

أما “خط الفقر”، الذي يتوافق مع المبلغ الإجمالي للمصروفات الأخرى المطلوبة للطعام والملبس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة، فبلغ 8 آلاف و 912 ليرة تركية.

وتم حساب “تكلفة المعيشة” للموظف الواحد بـ 3 آلاف و 317 ليرة تركية شهريًا.

وارتفع الحد الأدنى لمبلغ الإنفاق على الطعام لعائلة مكونة من 4 أفراد تعيش في أنقرة بنسبة 0.63 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

اعتبارًا من الربع الأول من العام، كانت الزيادة في الأسعار 5.64 في المائة، في حين بلغ معدل الزيادة في تضخم المواد الغذائية 16.66 في المائة في الأشهر الـ 12 الماضية.