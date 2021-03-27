أنقرة (زمان التركية)- قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن تركيا قد تشهد انتخابات مبكرة في خريف هذا العام.

زعيم المعارضة التركية كيليتشدار أوغلو أوضح في لقاء على قناة FOX TV، أن النظام الحاكم بات غير قادر على الإدارة، وبالتالي فإنه مضطر لإجراء انتخابات مبكرة، على الأرجح ستكون في الخريف.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري يوم الجمعة، أن حال الشعب التركي أصبح صعبا هو الآخر، كما أن البلاد باتت في أزمات مع العالم كله.

كما أشار كيليتشدار أوغلو إلى خوف النظام الحاكم من الانتخابات، وذلك بسبب انهيار شعبيته خلال الفترة الأخيرة.

وحول الدعوى القضائية المرفوعة لغلق الحزب الكردي، أكد كيليتشدار أوغلو على أنه ليس من الصواب اغلاق الاحزاب السياسية، متابعا: “لا نريد إغلاق الأحزاب الأخرى. يريدون إجبار الحزب على الإغلاق. لماذا تفعل هذا بالقوة؟ أنت تفعل هذا حتى يعجب رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي. لقد سيطر عليكم بهجلي”.

وعن ما يشاع حول التغيير الوزاري المرتقب في حكومة أردوغان، ذكر كيليشدارأوغلو أن هذا لا يهم، فالحكومة هي حكومة الرجل الواحد، فلا يجب تحميل الوزراء الذنوب، لأنهم يفعلون ما يمليه عليهم نظام الرجل الواحد. على حد قوله.