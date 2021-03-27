أنقرة (زمان التركية) – تشير نتائج استطلاع رأي حديثة إلى حصول حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب أردوغان على تأييد 30% من الناخبين وحصول حزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كليجدار أوغلو على تأييد 20.4% من الناخبين.

مركز Yöneylem للدراسات الاجتماعية كشف عن نتائج استطلاع للرأي حول الانتخابات الرئاسية والبرلمان في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، حيث تم سؤال المشاركين عن الحزب والمرشح الرئاسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات برلمانية.

وفي استطلاع الرأي حصل حزب الخير على 8.8 في المئة وحصل حزب الشعوب الديمقراطي على 8.1 في المئة وحصول حزب الحركة القومية على 7.9 في المئة وحصول حزب الديمقراطية والتقدم على 1.1 في المئة من الأصوات.

وبلغت نسبة الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي نحو 13.1 في المئة، تكونت غالبيتهم من الناخبين المنفصلين عن حزب العدالة والتنمية.

وتبين أن 33 في المئة من الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي قاموا بمقاطعة انتخابات 24 يونيو/ حزيران 2018، بينما أوضح

26 في المئة منهم أنهم صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية ومنح 9.4 في المئة منهم أصواتهم لحزب الشعب الجمهوري.

وبالنظر إلى أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الماضية يتبين أن 34 في المئة من الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي اليوم قد منحوا أصواتهم لرجب طيب أردوغان، بينما امتنع 34 في المئة منهم عن التصويت حينها.

وتضمن استطلاع الرأي أيضا سؤال المشاركين عن المرشح الذين سيصوتوا له من بين خمسة مرشحين منافسين -محتملين- لأردوغان في حال انعقاد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية.

وحصد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، أعلى نسبة تأييد في مقابل أردوغان بواقع 41 في المئة، تلاه عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بواقع 40 في المئة. بينما حصل رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، على نسبة تأييد 38.4 في المئة.

وحصل علي باباجان على أقل نسبة تأييد في مواجهة أردوغان بواقع 22 في المئة، وخلال جولة الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وإمام أوغلو انخفضت نسبة الناخبين المقاطعين والناخبين الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي إلى أدنى مستوياتها.

وعلى صعيد الناخبين الشباب في الفئة العمرية بين 18 و20 عاما بلغت أقصى نسبة تأييد لأردوغان نحو 20 في المئة، بينما حصد أكرم إمام أوغلو أعلى نسبة تأييد في فئة الشباب بواقع 34 في المئة. وجاء منصور يافاش في المرتبة الثانية بنسبة تأييد بلغت 31 في المئة.

يشار إلى أن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، توقع أن تشهد تركيا انتخابات مبكرة في خريف هذا العام، وقال في لقاء على قناة FOX TV، أن النظام الحاكم بات غير قادر على الإدارة، وبالتالي فإنه مضطر لإجراء انتخابات مبكرة، على الأرجح ستكون في الخريف.