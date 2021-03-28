أنقرة (زمان التركية) – التقى المنتخب التركي بنظيره النرويجي في ثاني مباريات مجموعته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العام 2022.

واستهل المنتخب التركي مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بفوز مهم على نظيره الهولندي.

وفي ثاني مبارياته اقتنص المنتخب التركي فوزا تاريخيا أمام منتخب النرويج، حيث انتهت المباراة التي جمعت بين المنتخبين بفوز المنتخب التركي بثلاثية نظيفة.

وأحرز أهداف المنتخب التركي شاغلار سويونجو وأوزان توفان الذي أحرز هدفين خلال المباراة.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ المنتخب التركي الذي يفوز فيها بأول مباراتين له ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.