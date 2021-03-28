أنقرة (زمان التركية)- قال الكاتب التركي أردال صاغلام، إن الأسواق التركية في حالة ذعر بسبب وزير الخزانة والمالية السابق، بيرات ألبيراق، حيث أن هناك مخاوفا من العودة إلى الأزمة التي كانت عليها تركيا قبل إقالته في نوفمبر الماضي.

وأوضح صاغلام في مقال نشره موقع “دويتش فيله” الألماني أنه رغم عدم تعيين ألبيراق في مجلس الوزراء، إلا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عين مقربين من ألبيراق في مناصب قيادية هامة وعلى رأسها رئاسة البنك المركزي التركي.

وأضاف الكاتب التركي، أنه تم تعيين شهاب قافجي أوغلو المقرب من ألبيراق بديلا عن ناجي أغبال في رئاسة البنك المركزي التركي.

ويتابع صاغلام: “بعد إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال، تم إجراء تغييرات في إدارة البنوك العامة. كان التغيير الأكثر أهمية هو إقالة حسين أيدين، الذي كان المدير العام لبنك زراعات لمدة 10 سنوات تقريبًا. وحل محله ألباسلان شاكار، أحد نواب المدير العام. عندما يتم فحص هؤلاء الأشخاص، غير المعروفين لدى الجمهور، يبرز قربهم من وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق.

ويشير صاغلام إلى أن إقالة أغبال وحدها قد أوجدت بالفعل مخاوف من” التخلي عن مكافحة التضخم واستعادة أسلوب الإدارة الاقتصادية المطبق قبل (نوفمبر) الماضي “. وحقيقة أن الأشخاص المعينين في البنوك العامة اتضح قربهم من ألبيراق، زاد هذا الخوف.

كما يُزعم أن برهان الدين تانييري، النائب السابق لحزب العدالة والتنمية، والذي تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة بنك زراعات، تم تعيينه بسبب قربه من ألبيراق.