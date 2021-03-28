القاهرة (زمان التكية)ــ بعث رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، رسالة إلى الشعب المصري.

وقال الكاظمي في رسالته للمصريين: “نحبكم وأحب الشعب المصري، العراق يرحب بالمصريين، اهتموا بالرئيس السيسي، في يدكم فرصة تاريخية”.

أضاف رئيس الوزراء العراقي يوم السبت: “مصر تستعيد وضعها، والحمد لله استعادت وضعها، لقد كنت في القاهرة منذ فترة عندما كنت حاضرا اجتماع أجهزة المخابرات، وسعدت عندما رأيت تنمية حقيقية في مصر”.

واختتم رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، رسالتهللمصريين قائلا: “نتمنى لمصر كل الخير، واهتموا بأنفسكم وكونوا شعبا واحدا لا تفرقكم الأكاذيب الطائفية، العنوان الوطني هو الحل”.

جاءت تصريحات مصطفى الكاظمي قبل انعقاد القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، المؤجلة بسبب حادث تصادم قطارين في صعيد مصر.

وأعلن الكاظمي، الجمعة، تأجيل القمة الثلاثية المقررة في بغداد أواخر هذا الشهر مع الرئيس المصري والملك الأردني عبد الله الثاني إلى القريب العاجل، وذلك بسبب تصادم القطارين في مصر.

القمة الثلاثية الأخيرة عقدت في عمان بشهر أغسطس الماضي بين قادة الأردن ومصر والعراق وركزت على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث.

وانعقدت القمة الثلاثية الأولى بين البلدان الثلاث في القاهرة، بشهر مارس 2019.