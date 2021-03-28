أنقرة (زمان التركية)- تناقلت وسائل إعلام تركية باستنكار أنباءًا عن قيام قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بتدريبت مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، في شرق سوريا على قيادة مروحيات هجومية.

المعلومات تم الاستناد إليها من خلال حساب ينشر أخبار القوات الكردية ولم يؤكدها التحالف الدولي، ولم تصدر “قسد” بيانا بشأنها.

ونشر حساب يحمل اسم (أجندة روج آفا) تغريدة على تويتر جاء فيها “تقوم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بتدريب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية على استخدام مروحيات أباتشي”. مع صورة لمقاتلين يستخدمون جهاز اللاسلكي بينما تحلق في الأعلى مروحية هجومية.

📍ABD öncülüğündeki Koalisyon askeri güçleri QSD savaşçılarına Apachi helikopterleri kullanma eğitimi veriyor. pic.twitter.com/BVqDoEXwLT — Rojava Gündemi (@GndemiRojava) March 27, 2021

وقالت تقارير تركية إنه رغم معارضة أنقرة، تواصل قوات التحالف الدولي التي تشكلت ضد داعش، بقيادة الولايات المتحدة، دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، التي تعد الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وأضافت وسائل الإعلام “قام خبراء أمريكيون بتدريب إرهابيين من قوات سوريا الديمقراطية على استخدام طائرات الهليكوبتر”.

بينما لا يكف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن محاولاته إثناء الولايات المتحدة عن دعم قوت سوريا الديموقراطية “قسد” حليفها في شرق سوريا، تؤكد الإدارة الأمريكية مرارًا وتكرارًا استمرار الدعم لحلفائها في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

في تأكيد على موصلة الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن العمل مع “قسد”، قال العقيد واين ماروتو، الناطق باسم قوات التحالف الدولي ضد “داعش”، في فبراير الماضي إنهم مستمرون في دعم قوات سوريا الديمقراطية.

ومن خلال منشورين (أحدهما بالعربية والآخر بالانجليزية) على صفحته الرسمية على تويتر، قال ماروتو إن مهمة التحالف في شمال شرق سوريا لم تتغير. يعمل التحالف مع وإلى جانب ومن خلال شريكنا قوات قسد لتحقيق هزيمة داعش.

وتابع ماروتو: “يقوم التحالف بتسيير دوريات أمنية بشكل منتظم لغرض إعادة إمداد القوافل في المنطقة الأمنية في شرق سوريا ودعم وتعزيز القواعد. لا توجد زيادة في حجم القوات والقواعد”.