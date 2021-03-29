عمان (زمان التركية)ــ احتساء كمية كبيرة من القهوة التي تحتوي بشكل أساسي على مادة الكافيين الموجودة فيها، تشمل جزئين من الأعراض وهي على النحو الاتي:

1. أعراض تناول الكافيين

الشعور باليقظة والتركيز.

الشعور بالقلق وعدم الراحة.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

الجفاف.

الصداع.

سرعة التنفس.

تسارع نبضات القلب.

2. أعراض شرب كمية كبيرة من القهوة والكافيين

تسارع شديد وعدم انتظام في نبضات القلب.

رجفة الجسم.

الشعور بالإعياء والغثيان.

الارتباك.

إسهال.

تشنج العضلات.

دوار.

عطش شديد.

تبول مستمر.

نوبة الذعر.

كم الكمية التي يجب شربها من القهوة؟

من أجل تجنب ظهور أعراض شرب كمية كبيرة من القهوة من المهم أن تعرف ما هي الكمية التي يجب أن تتناولها من الكافيين يوميًا.

تعد الكمية الامن تناولها من الكافيين يوميًا 400 ملغرام، وهي تماثل أربع أكواب من القهوة تقريبًا و10 علب من الكولا.

على الرغم من أن تناول الكافيين باعتدال يعد امنًا للبالغين، إلا أنه غير امن للأطفال، كما أن على المراهقين تجنب الإفراط في تناوله.

في المقابل، من المهم أن تقوم الحامل أو المرضع باستشارة طبيبها حول كمية الكافيين المسموح بتناولها، حيث يجب ألا تتعدى 100 مليغرام يوميًا.

هل الإفراط في تناول الكافيين شائع؟

على الرغم من خطورة أعراض شرب كمية كبيرة من القهوة والكافيين، إلا أن هذا الأمر يعد نادر الحدوث.

بشكل عام يبدأ الكافيين بالتأثير على الجسم عندما تصل مستوياته إلى ما يزيد عن 15 ملليغرام في كل لتر في الدم، في حين أن 80 ملليغرام لكل لتر تعد قاتلة.

عادة ما يكون الإفراط في تناول الكافيين ناتج عن تناول مكملات الكافيين وليس شرب القهوة، وخاصة في حال مزجها مع مشروبات الطاقة والقهوة ومصادر الكافيين الأخرى.

الجدير بالذكر أن استخدام بودرة الكافيين يعد أمرًا خطيرًا وقد يهدد حياة الإنسان حيث تحذر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن ملعقة صغيرة من بودرة الكافيين تعادل 28 كويًا من القهوة، بالتالي تناول هذه البودرة قد يهدد الحياة.

أخيرًا من المهم أن تعرف أن بعض الأشخاص قد يكونوا أكثر حساسية تجاه الكافيين، لذا إن كنت من ضمن هذه الفئة من المهم أن تقوم بمراقبة كمية الكافيين المتناولة لتجنب أي أعراض غير مرغوبة..

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