أنقرة (زمان التركية) – استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في تركيا، عند مستوى أعلى من 8 ليرات، ووصل اليوم الاثنين إلى 8.19 ليرة.

الدولار الذي بلغ مطلع هذا الأسبوع 8.08 ليرة متأثرًا بأزمة إقالة رئيس البنك المركزي التركي، وذلك بعدما اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 8.09 ليرة، وصل اليوم إلى 8.17 ليرة.

أما اليورو فسجل 9.63 ليرة تركية.

ومن المتوقع أن تشهد الأسواق المحلية والدولية يومًا هادئًا من حيث البيانات، حيث سيتم متابعة اجتماع مجلس الوزراء. في الاجتماع الذي عقد بعد انقطاع دام أسبوعين، سيتم تقييم الوضع الأخير لخريطة مخاطر فيروس كورونا ومناقشة الحاجة إلى تدابير جديدة.

في اجتماعه الأخير، رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته برفع سعر الفائدة في وقت مبكر بسبب الارتفاع المستمر منذ عقد من الزمان لأنه سيؤثر سلبًا على سوق العمل.