أنقرة (زمان التركية) – استهل سعر صرف الدولار في تركيا تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 8.03 ليرة وذلك بعدما اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 8.09 ليرة، بينما استهل اليورو تعاملات الأسبوع عند مستوى 9.46 ليرة.

وتشير بيانات اليوم الأول من الأسبوع الجاري في تركيا إلى أن الأسواق المحلية والعالمية ستشهد اليوم أجواء اعتيادية، حيث ستتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الوزراء.

ومن المنتظر أن تشهد الأسواق الخارجية أسبوعا قصيرا من التعاملات نتيجة لعطلة عيد الفصح، وستشكل إحصاءات التوظيف الواردة من الولايات المتحدة أبرز وأهم بيانات الأسبوع.

جدير بالذكر أن البنك الفيدرالي الأمريكي كان قد رفض في اجتماعه الأخير التوقعات برفع سعر الفائدة نظرا لكونها ستؤثر سلبا على سوق التوظيف.