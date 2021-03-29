سامسون (زمان التركية) – عُثر على نسخة تاريخية من “التوراة” تعود إلى ما قبل نحو 2500 عام، وذلك في ولاية سامسون شمال تركيا.

شبكة سي “إن إن تورك” ذكرت أن قوات الأمن التركية صادرت نسخة من التوراة عمرها يقرب من 2500 عام وعليها نقش ذهبي، بحوزة مواطنين في سامسون.

وعثرت فرق الدرك على الكتاب اليهودي المقدس بالإضافة إلى مخطوطة مكونة من 19 صفحة مكتوبة على جلد الغزال ملفوف في كيس بلاستيكي، بعد إيقاف سيارة مشتبه بها.

وقالت شبكة سي إن إن تورك إن خمسة أشخاص اعتقلوا على صلة بالحادث.

في العام الماضي، اتخذت الشرطة التركية إجراءات بعد طرح كتاب مقدس عبري قديم قيمته مليون دولار للبيع في السوق السوداء.

واكتشف فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة الكتاب المقدس المكتوب بالعبرية في ولاية غازي عنتاب جنوب شرق تركيا.