أنقرة (زمان التركية) – استنكر الصحفي التركي، باريش ياركاداش، زيادة راتب ييت بولوت مستشار الرئيس التركي رجب أردوغان من قبل شركة ترك تيليكوم التي يشغل منصب عضو مجلس إدارتها، وربط بين ذلك ودفاعه عن البنك المركزي التركي.

وفي مقاله الأخير فال ياركاداش إن كبير مستشاري الرئيس التركي وعضو لجنة السياسات الاقتصادية بالرئاسة وعضو مجلس إدارة شركة ترك تيليكوم، ييت بولوت، طلب رفع راتبه الشهرى إلى ما يقارب الـ 200 ألف ليرة.

وأشار ياركاداش إلى زيادة راتب كل من ييت وعمرو فاروق سايان قبل نحو أربعة أيام من ظهور بولوت في حلقة تلفزيونية، قائلا: “يبدو أن ييت بولوت الذي صرح على شاشات التلفاز أن الأمور تسير على ما يرام بالبنك المركزي قد حصل على مكافأته نقدا. بولوت يشغل منصب عضو مجلس إدارة ترك تيليكوم وكبير مستشاري الرئاسية، بينما يشغل سايان منصب نائب وزير النقل ورئيس مجلس إدارة شركة ترك تيليكوم”.

وكان الرئيس أردوغان اصدر قرارا بإقالة رئيس البنك المركزي التركي للمرة الرابعة خلال 20 شهرا، وهو القرار الذي أثر سلبا على قيمة الليرة التركية إذ تجاوز سعر صرف الدولار 8 ليرات.

وأضاف ياركداش أنه قبل أربعة أيام من ظهور بولوت على الشاشات قام كل من سايان وبولوت بطلب زيادة في رواتبهما من مجلس إدارة الشركة، قائلا: “وبهذا بات راتبهما الشهري بالإكراميات يقدر ب33849.61 ليرة. أين العدالة في هذا؟”.