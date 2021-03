القاهرة (زمان التركية)ـــ أعلنت مصر نجاح عملية تعويم سفينة الحاويات العملاقة “إيفر جيفن Ever Given” التي تسد ممر قناة السويس الملاحي.

واستجابت السفينة لمناورات الشد وأعيد تعويمها بشكل شبه كامل صباح اليوم الاثنين، ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى ظهر اليوم، مع بلوغ منسوب المياه أقصى ارتفاع له.

ويتوقع أن يبلغ ارتفاع المياه في القناة مترين بحلول الحادية عشرة والنصف صباحا، بما يتيح تعديل مسار السفينة بمنتصف المجرى الملاحي الدولي.

وأكدت شركة “إنتش كيب” لخدمات الشحن أن السفينة تحركت من موقعها لأول مرة منذ الثلاثاء الماضي.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi

— Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021