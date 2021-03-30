أنقرة (زمان التركية)- مدح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظام الحكم الرئاسي المطبق منذ عام 2018، في الوقت الذي تكشف فيه استطلاعات رأي أن المواطنين يفتقدون مزايا النظام البرلماني.

وفضلا عن تناقص نسبة التأييد الشعبي للنظام الرئاسي الذي تم الاستفتاء عليه عام 2017، تطالب أحزاب المعارضة السياسية بالعودة إلى نظام الحكم البرلماني.

أردوغان اعتبر أن النظام الرئاسي جلب إلى تركيا الكثير من الصلاحيات خلال فترة وباء كورونا، لأنه مكن من اتخاذ قرارات سريعة وساهم في تنفيذ آليات العمل بشكل إيجابي.

وتابع الرئيس التركي عقب اجتمع مجلس الوزراء مساء الإثنين: “نعتقد أنه يجب تطوير النظام الرئاسي كنتيجة للتجارب التي مررنا بها مع اقتراب السنة الثالثة -هلى تطبيقه-“.

أضاف أردوغان داعيا إلى الاتفاق على إقرار دستور جديد في خطوة ينظر إلى أن الهدف منها تحصين منصب الرئيس وزيادة صلاحياته “إن السير بالإجماع قدر الإمكان في عملية صياغة الدستور الجديد أمر ضروري لتركيا ويتبناه 84 مليون شخص. نتوقع من جميع القطاعات، وخاصة الأحزاب السياسية، أن تساهم في إعداد الدستور الجديد. نحن منفتحون على جميع أنواع الآراء والمقترحات للدستور الجديد. آمل أن نأتي بالدستور الجديد لبلدنا، والذي سيسمح للأجيال القادمة بتذكرنا بالخير”.

ورغم تصريحات أردوغان، تشير دراسة حديثة لمؤسسة “أكسوي” للدراسات واستطلاعات الرأي عن رغبة 76 في المئة من الأتراك أن يتولى البرلمان إصدار القرارات المصيرية التي تمس صحة واقتصاد وأمن ورفاهية المواطن.

وكان من المثير أن 53.7 في المئة من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم و89.5 في المئة من أنصار حزب الحركة القومية عبروا عن رغبتهم في صدور القرارات عن البرلمان بينما يثني أردوغان على صلاحيات النظام الرئاسي الذي مكنه من إصدار القوانين والقرارات. فيما بلغت نسبة الداعمين لصدور هذه القرارات عن الرئيس بمفرده نحو 24 في المئة فقط. بحسب الاستطلاع

وفي شأن آخر تطرق أردوغان إلى الإجراءات الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث أشار إلى أنه لن يتم تنظيم فعاليات الإفطار والسحور الجماعية في عموم تركيا خلال شهر رمضان، مضيفا أنه سيتم فرض حظر تجول نهاية الأسبوع في عموم البلاد خلال رمضان.

ولفت أردوغان إلى أن عمل المطاعم خلال رمضان سيقتصر على خدمة إيصال الطلبات إلى المنازل.

وأشار إلى أن حظر التجول في الولايات المدرجة ضمن الفئة الحمراء (الأكثر خطورة) سيُطبق يومي السبت والأحد بشكل كامل (في رمضان وغير رمضان).

وذكر أردوغان أن حظر التجول سيكون بين التاسعة مساء والخامسة صباحا سيستمر في عموم تركيا على مدار الأسبوع.